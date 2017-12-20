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Конституционный суд (КС) признал, что нормы, регулирующие шум вблизи мототрасс, не соответствуют Сатверсме, заявила представитель КС Кетия Стразда, об этом пишет nra.lv .

КС пришел к выводу, что Кабинет министров установил для мототрасс допустимый уровень шумов выше, чем для других источников шума.

Допустимый уровень шума возле мототрасс вреден для здоровья человека, а также превышает ограничения, введенные Всемирной организацией здоровья. На соревнованиях, которые проходят в выходные, уровень шума вообще не контролируется.

В постановлении КС говорится, что принцип осторожности в демократическом правовом государстве предусматривает, что не надо дожидаться реального и фактического вреда здоровью человека - достаточно обоснованных подозрений в его наличии, чтобы государство своевременно ввело предотвращающие его меры.

КС признал, что Кабинет министров не принял необходимых мер для обеспечения и защиты права людей на здоровье и проживание в благоприятной среде.

Дело было возбуждено по заявлению Административного районного суда, в который обратился человек, проживающий рядом с Кандавским картодромом.

Фото: flickr.com