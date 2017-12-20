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Вентспилсское русское общество подготовило декларацию, в которой возражает против полного перевода обучения в школах на латышский язык, и направило открытое письмо председателю Сейма Инаре Мурниеце, премьер-министру Марису Кучинскису и министру образования и науки Карлису Шадурскису, сообщил агентству ЛЕТА председатель его правления Василий Гинько.

Авторы декларации выступают за сохранение русского языка в образовании. Однако они поддерживают интенсивное и углубленное изучение госязыка в школах нацменьшинств.

"Мы выступаем против любого навязывания и введения в систему образования необоснованных моделей обучения, противоречащих современным научным тенденциям, ограничивающих возможности и снижающих качество образования", - говорится в декларации.

Любые решения об изменениях системы образования должны приниматься исключительно на основании углубленных и всесторонних психологически-педагогических экспертиз, подчеркивают ее авторы. Необходимо также учитывать мнение и опыт педагогов дошкольных учебных учреждений, специальных и высших учебных заведений.

Принимая такие решения, обязательно надо выяснить мнение широкой общественности, русскоязычных детей и их родителей, считают авторы декларации.

Правление Вентспилсского русского общества утвердило декларацию еще весной. Затем было проведено ее общественное обсуждение и начат сбор подписей в ее поддержку. Под декларацией подписались 338 жителей Вентспилса и Вентспилсского края.

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