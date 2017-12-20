Вентспилсское русское общество против перевода обучения на госязык (5)

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Общество | 20 декабря 2017 года, 15:46

Вентспилсское русское общество подготовило декларацию, в которой возражает против полного перевода обучения в школах на латышский язык, и направило открытое письмо председателю Сейма Инаре Мурниеце, премьер-министру Марису Кучинскису и министру образования и науки Карлису Шадурскису, сообщил агентству ЛЕТА председатель его правления Василий Гинько.

Авторы декларации выступают за сохранение русского языка в образовании. Однако они поддерживают интенсивное и углубленное изучение госязыка в школах нацменьшинств.

"Мы выступаем против любого навязывания и введения в систему образования необоснованных моделей обучения, противоречащих современным научным тенденциям, ограничивающих возможности и снижающих качество образования", - говорится в декларации.

Любые решения об изменениях системы образования должны приниматься исключительно на основании углубленных и всесторонних психологически-педагогических экспертиз, подчеркивают ее авторы. Необходимо также учитывать мнение и опыт педагогов дошкольных учебных учреждений, специальных и высших учебных заведений.

Принимая такие решения, обязательно надо выяснить мнение широкой общественности, русскоязычных детей и их родителей, считают авторы декларации.

Правление Вентспилсского русского общества утвердило декларацию еще весной. Затем было проведено ее общественное обсуждение и начат сбор подписей в ее поддержку. Под декларацией подписались 338 жителей Вентспилса и Вентспилсского края.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
каджич2 часа назад
Я ЗА и против националистической "эвтаназии" головного мозга русским детям-билингвализма.Билингвализм-это средевековые методы.Учебников .преподавателей.методик НЕТ.Их.вообще.в мире нет.Фуфло националистическое.возглавляемое фуфлогонами.с которым соглашаются такиеже фуфлогоны.
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каджич33 минуты назад
Дезориентированное умозаключение.тем более в Сатверсме ничего о запрете на обучение на русском нет.Есть понятие госязык.прекрасно.но нет понятия.что "Латвия для латышей".
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Дб1 час назад
Странные люди, вам же уже обещали русские школы защитить, успокоились бы уже. Да, это будет факультатив по нескольким предметам и вряд ли больше нескольких лет, ну и что? Требование чего-то большего - это национализм (С) и противоречащее Сатверсме разжигание национальной розни.
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