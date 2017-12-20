Латвийский Twitter: здравствуй, новый год - топливо дороже, зарплаты ниже (33)

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Общество | 20 декабря 2017 года, 16:42

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее.

Главный редактор Neatkarīgā Rīta Avīze Анита Даукште высказывает свой прогноз на будущий год.

"Цены на бензин вырастут с 1-го января, а более низкие зарплаты последуют позже", - написала она.

Свое недовольство высказывает Гинт Яншгевскис.

"Весело слушать про повышение акциза на бензин с нового года. Недостаточно того, что за ежегодный дорожный налог я выплачиваю в десять раз больше, чем в Литве", - пишет он.

Между тем, журналист Мадара Фридрихсоне не разделяет недовольство других.

"Летом было ясно сказано, что в качестве "компенсационных мероприятий" налоговой реформы поднимут акциз на топливо", - написала она.

Свое мнение высказывает и журналист Юрис Вайдаков.

"Замечательно! Опять на все поднимаем цены, конкурентоспособность латвийского производства понизится, латвийские продукты подорожают, покупательная способность упадет...", - пишет он.

Публицист Элита Вейдемане иронизирует по поводу предстоящих изменений.

"Как весело! Наконец-то! OCTA тоже подорожала в два раза! Как же я рада!", - пишет она.

В свою очередь пользователь Юрис предполагает, что повышение цен будет способствовать развитию контрабанды.

"Ну что, похоже, надо искать альтернативные источники топлива. Просто гениально! Да здравствует контрабанда", - пишет он.

Напомним, в компании Neste Latvija ранее сообщили, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее, в том числе цена бензина повысится на 4,8 цента за литр, дизельного топлива - на 3,8 цента за литр. Сейчас акцизный налог составляет примерно 34% конечной цены горючего, поэтому его повышение напрямую повлияет на цены нефтепродуктов в Латвии.

Комментарии 33
это успех.3 часа назад
Я всегда говорил и говорить буду.
Чужую армию содержать дорого, и очень дорого.За маслом в Литву едем? Ну и за топливом туда же.
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Jurijs Curkans3 часа назад
Пока как в Украине дубинками своё недовольство не станем выражать нас нак гнобить и будут
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Факт 2 часа назад
Не понимаю, чем недовольна эта публика? Да вас имеют, но имеют свои же, правильные латыши, которых, кстати, вы же сами всё время и выбираете! Голосуешь за Домбраву в депутаты - ну вот и получай ответку!
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