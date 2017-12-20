Латвийский Twitter: здравствуй, новый год - топливо дороже, зарплаты ниже (33)
Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее.
Главный редактор Neatkarīgā Rīta Avīze Анита Даукште высказывает свой прогноз на будущий год.
"Цены на бензин вырастут с 1-го января, а более низкие зарплаты последуют позже", - написала она.
Degvielas cenas celsies no 1.janvāra, bet jaunā ar mazāku nodokli apliktā alga sekos vēlàk— Anita Daukšte (@AnitaDaukste) 19 декабря 2017 г.
Свое недовольство высказывает Гинт Яншгевскис.
"Весело слушать про повышение акциза на бензин с нового года. Недостаточно того, что за ежегодный дорожный налог я выплачиваю в десять раз больше, чем в Литве", - пишет он.
Jauki dzirdēt par akcīzes palielināšanu no jaunā gada degvielai. Nepietiek, jau, ka gadā ceļa nodoklī maksāju 10x vairāk nekā Lietuvā, kur 1 cents ir pie degvielas litra klāt jau... pic.twitter.com/AGNxYTddiZ— Gints Janševskis (@fotogints) 19 декабря 2017 г.
Между тем, журналист Мадара Фридрихсоне не разделяет недовольство других.
"Летом было ясно сказано, что в качестве "компенсационных мероприятий" налоговой реформы поднимут акциз на топливо", - написала она.
Vasarā tak skaidri tika teikts, ka nodokļu reformas "kompensācijas pasākumi" nozīmē degvielas akcīzes celšanu. Tagad daudzi pārsteigti. pic.twitter.com/QuNDy7Q4Rb— Madara Fridrihsone (@MFridrihsone) 19 декабря 2017 г.
Свое мнение высказывает и журналист Юрис Вайдаков.
"Замечательно! Опять на все поднимаем цены, конкурентоспособность латвийского производства понизится, латвийские продукты подорожают, покупательная способность упадет...", - пишет он.
"Lieliski!" Un atkal visam pacelsies cenas, Latvijas konkurētspēja ražošanā samazināsies, Latvijas produkti kļūs dārgāki, pirktspēja zemāka...https://t.co/6jssW440FQ— Juris Vaidakovs (@Afanasijs) 19 декабря 2017 г.
Публицист Элита Вейдемане иронизирует по поводу предстоящих изменений.
"Как весело! Наконец-то! OCTA тоже подорожала в два раза! Как же я рада!", - пишет она.
ai, cik jauki! beidzot! un OCTA arī divreiz augstāka! ak, dies, kā es priecājos!— Elita Veidemane (@elitaveidemane) 19 декабря 2017 г.
В свою очередь пользователь Юрис предполагает, что повышение цен будет способствовать развитию контрабанды.
"Ну что, похоже, надо искать альтернативные источники топлива. Просто гениально! Да здравствует контрабанда", - пишет он.
Skaisti, nākamgad degvielas cenas kāps vēl augstāk. Nu ko, šķiet jāmeklē alternatīva kur liet degvielu. Vienkārši ģeniāli! VIVA kontrobanda!— Juris (@SimplemanLv) 19 декабря 2017 г.
Напомним, в компании Neste Latvija ранее сообщили, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее, в том числе цена бензина повысится на 4,8 цента за литр, дизельного топлива - на 3,8 цента за литр. Сейчас акцизный налог составляет примерно 34% конечной цены горючего, поэтому его повышение напрямую повлияет на цены нефтепродуктов в Латвии.
Чужую армию содержать дорого, и очень дорого.За маслом в Литву едем? Ну и за топливом туда же.