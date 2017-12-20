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Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее.

Главный редактор Neatkarīgā Rīta Avīze Анита Даукште высказывает свой прогноз на будущий год.

"Цены на бензин вырастут с 1-го января, а более низкие зарплаты последуют позже", - написала она.

Degvielas cenas celsies no 1.janvāra, bet jaunā ar mazāku nodokli apliktā alga sekos vēlàk — Anita Daukšte (@AnitaDaukste) 19 декабря 2017 г.

Свое недовольство высказывает Гинт Яншгевскис.

"Весело слушать про повышение акциза на бензин с нового года. Недостаточно того, что за ежегодный дорожный налог я выплачиваю в десять раз больше, чем в Литве", - пишет он.

Jauki dzirdēt par akcīzes palielināšanu no jaunā gada degvielai. Nepietiek, jau, ka gadā ceļa nodoklī maksāju 10x vairāk nekā Lietuvā, kur 1 cents ir pie degvielas litra klāt jau... pic.twitter.com/AGNxYTddiZ — Gints Janševskis (@fotogints) 19 декабря 2017 г.

Между тем, журналист Мадара Фридрихсоне не разделяет недовольство других.

"Летом было ясно сказано, что в качестве "компенсационных мероприятий" налоговой реформы поднимут акциз на топливо", - написала она.

Vasarā tak skaidri tika teikts, ka nodokļu reformas "kompensācijas pasākumi" nozīmē degvielas akcīzes celšanu. Tagad daudzi pārsteigti. pic.twitter.com/QuNDy7Q4Rb — Madara Fridrihsone (@MFridrihsone) 19 декабря 2017 г.

Свое мнение высказывает и журналист Юрис Вайдаков.

"Замечательно! Опять на все поднимаем цены, конкурентоспособность латвийского производства понизится, латвийские продукты подорожают, покупательная способность упадет...", - пишет он.

"Lieliski!" Un atkal visam pacelsies cenas, Latvijas konkurētspēja ražošanā samazināsies, Latvijas produkti kļūs dārgāki, pirktspēja zemāka...https://t.co/6jssW440FQ — Juris Vaidakovs (@Afanasijs) 19 декабря 2017 г.

Публицист Элита Вейдемане иронизирует по поводу предстоящих изменений.

"Как весело! Наконец-то! OCTA тоже подорожала в два раза! Как же я рада!", - пишет она.

ai, cik jauki! beidzot! un OCTA arī divreiz augstāka! ak, dies, kā es priecājos! — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 19 декабря 2017 г.

В свою очередь пользователь Юрис предполагает, что повышение цен будет способствовать развитию контрабанды.

"Ну что, похоже, надо искать альтернативные источники топлива. Просто гениально! Да здравствует контрабанда", - пишет он.

Skaisti, nākamgad degvielas cenas kāps vēl augstāk. Nu ko, šķiet jāmeklē alternatīva kur liet degvielu. Vienkārši ģeniāli! VIVA kontrobanda! — Juris (@SimplemanLv) 19 декабря 2017 г.

Напомним, в компании Neste Latvija ранее сообщили, что с 2018 года в Латвии из-за повышения акцизного налога подорожает горючее, в том числе цена бензина повысится на 4,8 цента за литр, дизельного топлива - на 3,8 цента за литр. Сейчас акцизный налог составляет примерно 34% конечной цены горючего, поэтому его повышение напрямую повлияет на цены нефтепродуктов в Латвии.