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По мнению жителей Латвии, среди политиков порки розгами от Деда Мороза в этом году заслуживают депутат Сейма от "Единства" Солвита Аболтиня (13%) и министр образования и науки Карлис Шадурскис (10%). Это показал новейший опрос "Латвийский барометр "Baltic International Bank"" .

Отвечая на вопрос, кто заслужил на Рождество самый большой подарок, 15% респондентов ответили, что это мэр Риги Нил Ушаков, 9% голосовавших - боксер Майрис Бриедис.

Кроме того, в ходе опроса, жителей просили оценить уходящий год. Так 38% жителей Латвии ожидают, что следующий год будет лучше уходящего.

7% респондентов настроены пессимистически, 39% считают, что 2018 год будет таким же, как 2017.

В 2014 году оптимистически в отношении следующего года были настроены 46% латвийцев, отметила представитель "Baltic International Bank" Тейка Лапса.

Отвечая на вопрос, какие внутренние и внешние факторы могли бы угрожать Латвии в конце 2017 года, 46% респондентов назвали демографические проблемы, 29% - неумелое госуправление, 28% - спад экономики, 24% - беженцев и ищущих убежища в Латвии.

Самыми яркими событиями уходящего года 60% опрошенных назвали спортивные достижения, 43% - наводнения в Латгале, 24% - забастовку семейных врачей, 23% - ремонты улиц и дорог, 20% - инфляцию.

Самыми большими достижениями уходящего года 32% опрошенных назвали достижения в области культуры, развлечений и спорта, 22% - в сфере обороны государства и военной сфере.

Сферами, где Латвия достигла меньше всего, были названы здравоохранение (28%), экономика (22%) и социальное благополучие (19%).

фото: архив Нила Ушакова, flickr.com