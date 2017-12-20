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Дорожная полиция в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) продолжают рейды на дорогах с целью выявления нарушителей правил безопасного дорожного движения. На этот раз особое внимание уделяется грузовому транспорту, который часто пересекает Латвии транзитом.

На этот раз "улов" сегодняшнего дня продемонстрировала Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD).

"Сегодня рейд проводили у Пиньки. К сожалению и зимой водители едут на "лысых" шинах, а также с неразрешенными ксеноновыми и лэд-лампочками", - сказано в сообщении CSDD.

Šodien reids pie Piņķiem. Diemžēl arī ziemā šoferi brauc ar “plikām” riepām, kā arī neatļautām ksenona un LED gaismām pic.twitter.com/JOXrrzNejn — CSDD (@CSDD_LV) 20 декабря 2017 г.

Полиция также в своем аккаунте в Twitter периодически демонстрирует на каких "лысых" покрышках позволяет себе разъезжать по Латвии водители грузовиков.

Эксплуатация автомобиля с изношенными шинами может преподнести неожиданные сюрпризы для автолюбителей. Это надо учитывать, особенно при вождении в дождь. И чем меньше протектор шины - тем критичней может обернуться ситуация. Так что, эксплуатация "лысых" покрышек крайне опасна.