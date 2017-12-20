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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в эфире программы Латвийского телевидения "Viens pret vienu" прокомментировала работу Комиссии по научному исследованию КГБ и ее предложение опубликовать архивы действовавших в Латвии советских спецслужб. Об этом пишет Nra.lv.

Вике-Фрейберга сомневается, что нужно обнародовать личные данные, по ее словам, это может привести к череде судебных разбирательств. Бывший политик считает, что этот процесс должен проходить гуманно и корректно с юридической точки зрения.

"Это можно сделать. Потребуются огромные человеческие ресурсы, огромные денежные ресурсы. Вопрос в том, что хорошего это принесет. Скорее, это принесет ненависть, люди перестанут доверять друг другу", - отметила экс-президент.

VVF par čekas maisu atvēršanu, un Atmodas cilvēkiem, tajos:

-To var darīt. Tas prasītu, milzīgus cilvēku resursus, milzīgus naudas resursus.

Un jautājums ir: kāds no tā būtu labums? Drīzāk ļaunums. pic.twitter.com/V55wzVFVss — Nepareizais (@Nepareizais) 19 декабря 2017 г.

В то же время, Вике-Фрейберга уверена, что в "мешках ЧК" могут быть обнаружены имена людей, которые активно принимали участие в движении Атмоды.

Напомним, ранее Комиссия по научному исследованию КГБ приняла решение обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису с призывом отменить принятый 23 года назад и все еще действующий Закон о КГБ и тем самым позволить опубликовать архивы действовавших в Латвии советских спецслужб.

Фото из Flickr