Вике-Фрейберга: обнародование "мешков ЧК" принесет только ненависть (12)

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Общество | 20 декабря 2017 года, 18:44

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в эфире программы Латвийского телевидения "Viens pret vienu" прокомментировала работу Комиссии по научному исследованию КГБ и ее предложение опубликовать архивы действовавших в Латвии советских спецслужб. Об этом пишет Nra.lv.

Вике-Фрейберга сомневается, что нужно обнародовать личные данные, по ее словам, это может привести к череде судебных разбирательств. Бывший политик считает, что этот процесс должен проходить гуманно и корректно с юридической точки зрения.

"Это можно сделать. Потребуются огромные человеческие ресурсы, огромные денежные ресурсы. Вопрос в том, что хорошего это принесет. Скорее, это принесет ненависть, люди перестанут доверять друг другу", - отметила экс-президент.

В то же время, Вике-Фрейберга уверена, что в "мешках ЧК" могут быть обнаружены имена людей, которые активно принимали участие в движении Атмоды.

Напомним, ранее Комиссия по научному исследованию КГБ приняла решение обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису с призывом отменить принятый 23 года назад и все еще действующий Закон о КГБ и тем самым позволить опубликовать архивы действовавших в Латвии советских спецслужб.

Фото из Flickr

Комментарии 12
Garik1 час назад
А на...уя тогда такие деньги в комиссию вбухивали если в мешках пусто? А если "густо" - как память стирать комиссионщикам будете? Заплатите за молчание? Из своих, Вобловна, из своих!
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видно50 минут назад
Как пиатриотс и она,тоже зассцал?
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каджич1 час назад
Все "мешки" нужно обнародовать.в том числе "мешки" захваченные Рижским ОМОН у радикального крыла националистов в 1990 годах.сундуков лживых лидеров НФЛ.предавших страну.предавших людей.голосовавших за независимость .и конечно личное дело агента Ф.
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