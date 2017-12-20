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В ночь на четверг Латвию пересечет с северо-запада зона осадков - дождь, ледяной дождь и снег.

В четверг утром и днем в центральной и восточной части страны ожидается сильный снегопад, снега станет на 5-9 см больше, предупреждают синоптики.

Во второй половине дня в Курземе существенных осадков не ожидается, но может моросить дождь.

Ночью южный, юго-западный ветер на побережье усилится до 12-17 метров в секунду, на остальной территории страны ветер будет умеренным, а во второй половине дня повернет с северо-запада.

Температура ночью составит +1..-3 градуса, на востоке до -6, на западе Курземе до +4..+6. Днем небольшой мороз сохранится на востоке Латвии.

В Риге осадки ожидаются во второй половине ночи и днем - снег, переходящий в ледяной дождь. Температура повысится к вечеру до +3 градусов.

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