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Специалисты проекта HelloIT приглашают детей и подростков (от 8 до 18 лет) на курсы программирования. Цель обучения - подготовить востребованных профессионалов в сфере информационных технологий.

Создатели уверены, что если начать обучение в раннем возрасте, то уже к 18 годам выпускники смогут претендовать на должность разработчиков в IT-компаниях.

Программа обучения включает в себя 6 поэтапных курсов программирования. Каждый модуль представлен в игровой форме и состоит из 15 занятий, рассчитанных на один семестр.

Продолжительность занятия – 2 академических часа (90 минут).

Для подростков от 13 до 18 лет HelloIT предлагает 4 курса по WEB-разработке, среди которых Windows разработки, создание компьютерных игр и корпоративных сайтов.

Курс по основам программирования для детей от 8 до 12 лет стартует уже 13 января.

С более подробной информацией можно ознакомиться на портале helloit.lv, по телефону 28 443 433 или по э-почте hello@helloit.lv.