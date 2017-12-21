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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в рамках акции "Видишь! Предвидишь!" опубликовало видеоролик, на котором запечатлены действия пешеходов на улицах Риги, пишет Skaties.lv.

CSDD при помощи скрытой камеры на протяжении нескольких дней следили, насколько пешеходы при пересечении улицы Тербатас реагируют на сигнал светофора. Эксперимент показал, что на зеленый свет улицу переходили 63% пешеходов, тогда как 37% переходили на красный.

По данным CSDD, в этом году по сравнению с прошлым число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях выросло, при этом 35% погибших в ДТП - пешеходы. Несмотря на то, что принято считать, что чаще всего причиной ДТП являются большая скорость и пьяное вождение, одной из причин остается спешка и невнимательность на дороге, указывают в дирекции.

CSDD призывает жителей в течение праздничных дней - как водителей, так и пешеходов - быть внимательными на дорогах. Особо бдительными призывают быть у торговых центров, праздничных базарчиков и вблизи других мест скопления людей.