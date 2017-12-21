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Латвийского журналиста Юрия Алексеева допросили спецслужбы США. Об этом сам Алексеев написал на портале Imhoclub.lv, главным редактором которого он является.

"Сразу же по прилёте в США, в лас-вегасском аэропорту, ко мне подошли люди, представившиеся сотрудниками Федерального бюро расследований. Меня провели в закрытую комнатку, где допросили в присутствии переводчика. Задавали вопросы: не работаю ли я на госдепартамент России, не сидел ли в тюрьме в Латвии, с какой целью прибыл в США... Все-таки информация летит быстрее самолета. Я ответил всё как есть: российским шпионом не являюсь, не сидел, не обвинялся (мой процессуальный статус - подозреваемый). Новогоднюю поездку в Америку к дочери и внукам планировал задолго до появления латвийских спецслужб в моём доме. Ещё пошутил по поводу "российского шпиона", мол, был бы я тогда гора-аздо богаче... Фэбээровцы посмеялись и сказали: можете идти", - написал Алексеев.

Напомним, ранее стало известно, что Полиция безопасности провела в квартире Алексеева обыск, в ходе которого были обнаружены боеприпасы. Алексеев был допрошен, ему были предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни. Ранее журналист в эфире радио Baltkom сообщил, что отправляется в США, чтобы навестить родных.