Введены новые скидки для пользователей Карты рижанина (4)

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Общество | 22 декабря 2017 года, 09:14

Впредь владельцы Карты рижанина со скидкой смогут расплатиться за услуги, предлагаемые Harmonija SPA, Oskara Grīnberga desu fabrika, рижской больницы Bikur Holim и этномузея Cepures pasaule.

Пользователи Карты рижанина, электронно зарегистрировав карту, получат скидку на несколько видов массажа в салоне Harmonija SPA, также скидку 10% на ассортимент продукции компании Oskara Grīnberga desu fabrika, скидку 5-15% на медицинские услуги в клинике Bikur Holim, а также скидку 10% на входной билет в этномузей Cepures pasaule.

Пользователям Карты рижанина предлагается широкий спектр скидок, о которых можно узнать на сайте www.ridziniekakarte.lv.

Для получения Карты рижанина лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность в столице. Заявки принимаются электронно на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе "Билеты", затем "Виды э-талона" и далее "Карта рижанина". Также карту можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

Комментарии 4
дауж1 день назад
Это из разряда -,,Коммуналка дорожает, цена на топливо растёт, налоги поднимают,- радость пришла от куда не ждали- яхты подешевели"
1
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хи-хи1 день назад
Зае****сь предложения! А что-нибудь полезное и необходимое будет? Например 3 бесплатных проезда в месяц,или что-нибудь еще.
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ни то ни се1 день назад
Ну вам то что-либо предложить себя не уважать - любое предложение будет ни то ни се по определению -такова уж ваша жизненная установка.Выбросьте эту карточку вообще почувствуйте себя великим и независимым.
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