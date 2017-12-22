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Впредь владельцы Карты рижанина со скидкой смогут расплатиться за услуги, предлагаемые Harmonija SPA, Oskara Grīnberga desu fabrika, рижской больницы Bikur Holim и этномузея Cepures pasaule.

Пользователи Карты рижанина, электронно зарегистрировав карту, получат скидку на несколько видов массажа в салоне Harmonija SPA, также скидку 10% на ассортимент продукции компании Oskara Grīnberga desu fabrika, скидку 5-15% на медицинские услуги в клинике Bikur Holim, а также скидку 10% на входной билет в этномузей Cepures pasaule.

Пользователям Карты рижанина предлагается широкий спектр скидок, о которых можно узнать на сайте www.ridziniekakarte.lv.

Для получения Карты рижанина лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность в столице. Заявки принимаются электронно на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе "Билеты", затем "Виды э-талона" и далее "Карта рижанина". Также карту можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.