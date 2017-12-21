Синоптики рассказали о погоде на Рождество (3)

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Общество | 21 декабря 2017 года, 20:08

На Рождество в Латвии ожидается довольно теплая, ветреная и дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу, 23 декабря, территории Латвии достигнет теплый атмосферный фронт, с запада поступят теплые воздушные массы. В ночь на воскресенье оттепель ожидается также в восточных районах страны, снег сменится дождем.

Активные циклоны будут сопровождаться зоной осадков и усилением ветра. Сильный ветер ожидается уже 23 и 24 декабря - на морском побережье скорость западного ветра в порывах усилится до 20 м/сек.

В следующие дни прогнозируется повышение атмосферного давления, осадков будет меньше. На всей территории Латвии ожидается оттепель. Западный ветер сменится слабым южным ветром. Дороги могут быть скользкими.

На востоке Латвии в рождественские дни снежный покров еще сохранится, на остальной территории страны вероятность снега мала.

Комментарии 3
Andrejs Ekerts1 день назад
Я буду копировать посты с погодой для того, чтобы потом сравнивать. Недавно писали, что на Рождество будут морозы!
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Синоптика на мыло1 день назад
Думаю как все
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Патриот 1 день назад
Не партесь! Это обычная кормушка для приближённых. Там из корыта кушают как минимум около тысячи свиней! На прогноз ложиться они хотели, даже напрыгаться особо не будут.
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