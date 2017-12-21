Латвийцев ждет самая длинная ночь в году (+ОПРОС) (16)
Общество | 21 декабря 2017 года, 21:27
Четверг, 21 декабря, стал самым коротким днем года, а ночь с четверга на пятницу будет самой длинной.
21 декабря в 18.27 наступило зимнее солнцестояние - закончилась астрономическая осень и началась зима.
Продолжительность светового дня 21 декабря составила 6 часов и 26 минут в самой северной точке Латвии в Руенском крае и 7 часов 2 минуты в самой южной точке в Даугавпилсском крае.
После зимнего солнцестояния дни будут становиться все длиннее, а ночи - короче.
Астрономическая весна в Латвии наступит 20 марта 2018 года, когда день вновь станет длиннее ночи.
фото: Flickr
Бедные латвийцы. И тут не повезло. У всех как у людей, а у них самая длинная.
13
Ответить
Спать буду
3
Ответить
А через пол года- диаметрально наоборот все будет. И так каждый год.
12
Ответить
Показать все (16)