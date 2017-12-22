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Сейчас на латвийских автодорогах действуют 60 стационарных фоторадаров, таким образом, утвержденный правительством план их установки в 2017 году выполнен, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Как пишет nra.lv, до конца 2018 года в Латвии появятся еще 40 фоторадаров.

Последние из радаров в этом году были установлены на ул. Маскавас в Риге.

С 21 ноября надзор за дорожным движением в дополнение к стационарным фоторадарам помогают осуществлять 12 новых передвижных фоторадаров.

Перед всеми фоторадарами установлены информационные дорожные знаки, предупреждающие о разрешенной скорости движения и установленных фоторадарах.

Как отмечает CSDD, главная цель радаров - не взимание штрафов, а повышение безопасности дорожного движения.

Места установки фоторадаров выбраны и согласованы CSDD в сотрудничестве с Госполицией, предприятием Latvijas valsts ceļi и местными самоуправлениями.

фото: Mixnews.lv