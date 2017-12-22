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На интернет-магазины в этом году получено в два раза больше жалоб, чем в прошлом, рассказала Латвийскому радио руководитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня.

По ее словам, это связано с изменением привычек покупателей - люди все активнее совершают покупки в интернете, так как это удобно.

Чаще всего покупатели жалуются на мошенничество со стороны интернет-магазинов - за товар заплачено, но он не получен. В таких случаях ЦЗПП может помочь, если интернет-магазин заботится о своей репутации, но, если он уже создавался с целью обмануть людей, возможности ЦЗПП ограничены, и центр передает информацию в полицию.

По словам Витолини, чаще мошенничают именно латвийские, а на зарубежные интернет-магазины.

фото: Flickr