В этом году на латвийские интернет-магазины жаловались в два раза чаще (1)
Общество | 22 декабря 2017 года, 09:33
На интернет-магазины в этом году получено в два раза больше жалоб, чем в прошлом, рассказала Латвийскому радио руководитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Байба Витолиня.
По ее словам, это связано с изменением привычек покупателей - люди все активнее совершают покупки в интернете, так как это удобно.
Чаще всего покупатели жалуются на мошенничество со стороны интернет-магазинов - за товар заплачено, но он не получен. В таких случаях ЦЗПП может помочь, если интернет-магазин заботится о своей репутации, но, если он уже создавался с целью обмануть людей, возможности ЦЗПП ограничены, и центр передает информацию в полицию.
По словам Витолини, чаще мошенничают именно латвийские, а на зарубежные интернет-магазины.
фото: Flickr
Месяц назад, тут 'эксперт' пел, что латвийские интернет магазины - лучшие в мире.
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