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Rīgas satiksme сообщает, что на время рождественских праздников будут внесены изменения в работу общественного транспорта, муниципальных автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также в порядок использования месячного абонемента по рабочим дням.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

24, 25 и 26 декабря общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходного дня. Поэтому 25 и 26 декабря пользователи Карты рижанина смогут использовать часовые билеты по выходным дням.

Пассажирам, которые приобрели месячные абонементы на проезд по рабочим дням, нужно учитывать, что 25 и 26 декабря билет действовать не будет.

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

23 декабря центр обслуживания клиентов на ул. Бривибас, 49/53, будет работать с 10:00 до 13:00, остальные – как обычно по субботам, до 16:00.

В воскресенье, 24 декабря, центр обслуживания клиентов на улице Спикеру, 1, будет работать с 10:00 до 16:00, остальные шесть центров будут закрыты.

25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

АВТОСТОЯНКИ

Платные автостоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25, и 26 декабря рижане и гости города могут использовать бесплатно, за исключением стоянки на Кр. Валдемара, 5а – там нужно платить, согласно тарифу.

МИНИБУСЫ, НОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ

24, 25 и 26 декабря минибусы будут курсировать по воскресному графику.

Ночные маршруты движения будут предоставлены в ночь с 22 на 23 декабря и в ночь с 23 на 24 декабря.