Нацблок: Латвия наконец по достоинству оценила борцов с тоталитарным режимом (19)

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Общество | 22 декабря 2017 года, 16:09

Латвийское государство наконец оценило тех людей, которые воевали против тоталитарных режимов, так считает Национальное объединение VL!-TB/LNNK.

Таким образом нацблок приветствовал принятие Сеймом закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии.

«Сейм в окончательном чтении наконец-то поддержал законопроект, инициированный еще несколько лет назад ветеранами войны и Национальным объединением о статусе участников Второй мировой войны. Латвийское государство наконец оценило тех людей, которые воевали против тоталитарных режимов», - сказано в сообщении.

Некоторые комментаторы отмечают, что тоталитарными режимами были оба режима как советский, так и гитлеровской Германии. И тут надо писать, что "Латвийское государство наконец оценило тех, кто воевал с тоталитарным режимом в составе оккупационной армии".

Сейм в четверг, 21 декабря, в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Законопроект был предложен комиссией Сейма по правам человека и общественным делам с целью оценить заслуги граждан Латвии, которые во время Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других государств участвовали в вооруженной борьбе против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.

Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты.

Эта норма не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года.

Комментарии 19
Борменталь1 день назад
Кто про что,а вшивый про баню.Нюрнбергский суд уже оценил действия этих " борцов" и его решение пересмотру не подлежит.Но к сожалению в отдельно взятом хуторе решили историю переписать.Что ж не в первой,проходили.Ситуация в мире меняется стремительно и возможно скоро придётся менять хозяев,что тогда,снова пересмотр?
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Патриот 1 день назад
Каждый дурак сам себя хвалит. Кто такая Латвия?! Нищая страна с напрочь отмороженными чинушами! Позорище!!!!
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Лёлик1 день назад
И тут же ответка прилетела:2017 год оказался самым худшим для железнодорожных перевозок за последние 15 лет, как и следовало ожидать. Прогнозы на следующий год свидетельствуют о еще более стремительном спаде , то ли ещё будет ой йой ой...
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