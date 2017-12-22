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Латвийское государство наконец оценило тех людей, которые воевали против тоталитарных режимов, так считает Национальное объединение VL!-TB/LNNK.

Таким образом нацблок приветствовал принятие Сеймом закона о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии.

«Сейм в окончательном чтении наконец-то поддержал законопроект, инициированный еще несколько лет назад ветеранами войны и Национальным объединением о статусе участников Второй мировой войны. Латвийское государство наконец оценило тех людей, которые воевали против тоталитарных режимов», - сказано в сообщении.

Saeima galīgajā lasījumā beidzot atbalsta kara veterānu un Nacionālās apvienības jau pirms daudziem gadiem ierosināto likumu Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Latvijas valsts beidzot novērtē tos cilvēkus, kas karoja pret totalitārajiem režīmiem. — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 21 декабря 2017 г.

Некоторые комментаторы отмечают, что тоталитарными режимами были оба режима как советский, так и гитлеровской Германии. И тут надо писать, что "Латвийское государство наконец оценило тех, кто воевал с тоталитарным режимом в составе оккупационной армии".

Сейм в четверг, 21 декабря, в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Законопроект был предложен комиссией Сейма по правам человека и общественным делам с целью оценить заслуги граждан Латвии, которые во время Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других государств участвовали в вооруженной борьбе против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.

Участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители Латвии, легально въехавшие в страну до этой даты.

Эта норма не распространяется на лиц и членов их семей, которые прибыли в Латвию по так называемому договору о военных базах от 5 октября 1939 года.