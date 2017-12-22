В рижском бизнес-центре охранник нашел голого иностранца
Общество | 22 декабря 2017 года, 10:07
Днем 20 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию об обнаженном иностранце, который гуляет по бизнес-центру на улице Мукусалас.
Когда на место приехали полицейские, охранник уже предоставил иностранцу одежду и велел одеться. В ходе беседы выяснилось, что мужчина является гражданином Эстонии. На вопрос, как он оказался в подобной ситуации, связно ответить он не смог.
На место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые решили мужчину госпитализировать. В сопровождении полицейских медики доставили его в Рижский центр наркологии и психиатрии.
Фото: facebook.com/RigasPP