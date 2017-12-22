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Днем 20 декабря сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию об обнаженном иностранце, который гуляет по бизнес-центру на улице Мукусалас.

Когда на место приехали полицейские, охранник уже предоставил иностранцу одежду и велел одеться. В ходе беседы выяснилось, что мужчина является гражданином Эстонии. На вопрос, как он оказался в подобной ситуации, связно ответить он не смог.

На место прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые решили мужчину госпитализировать. В сопровождении полицейских медики доставили его в Рижский центр наркологии и психиатрии.

Фото: facebook.com/RigasPP