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Для снижения рисков коррупции Дорожная полиция закупила 206 индивидуальных видеокамер.

Индивидуальные видеокамеры предназначены для дорожных полицейских и будут фиксировать их разговоры с автоводителями.

Закупка закончилась 31 октября, договор стоимостью 111,44 тыс. евро заключен с предприятием "Saint-Tech".

21 декабря компактные видеокамеры доставлены, но еще улаживаются некоторые технические и юридические формальности.

Как сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, полицейские начнут использовать видеокамеры в феврале 2018 года, после того как пройдут обучение.