На борьбу со взятками: дорожная полиция приобрела новые камеры (10)

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Общество | 22 декабря 2017 года, 13:30

Для снижения рисков коррупции Дорожная полиция закупила 206 индивидуальных видеокамер.

Индивидуальные видеокамеры предназначены для дорожных полицейских и будут фиксировать их разговоры с автоводителями.

Закупка закончилась 31 октября, договор стоимостью 111,44 тыс. евро заключен с предприятием "Saint-Tech".

21 декабря компактные видеокамеры доставлены, но еще улаживаются некоторые технические и юридические формальности.

Как сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, полицейские начнут использовать видеокамеры в феврале 2018 года, после того как пройдут обучение.

Комментарии 10
500 euro23 часа назад
Камера?
Озвучьте размер взятки, полученной устроителями конкурса.
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ёжик1 день назад
какая глупость, как будто нельзя камеру прикрыть рукой или еще как то нейтрализовать, камеры должны поставить так чтобы дорожные полицейские не знали где они, а так же такими камерами оснастить зоопарки.гостиницы и прочие места сборища олигархов
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посредник1 день назад
голь на выдумку хитра
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