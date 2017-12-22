На борьбу со взятками: дорожная полиция приобрела новые камеры (10)
Общество | 22 декабря 2017 года, 13:30
Для снижения рисков коррупции Дорожная полиция закупила 206 индивидуальных видеокамер.
Индивидуальные видеокамеры предназначены для дорожных полицейских и будут фиксировать их разговоры с автоводителями.
Закупка закончилась 31 октября, договор стоимостью 111,44 тыс. евро заключен с предприятием "Saint-Tech".
21 декабря компактные видеокамеры доставлены, но еще улаживаются некоторые технические и юридические формальности.
Как сообщил начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис, полицейские начнут использовать видеокамеры в феврале 2018 года, после того как пройдут обучение.
Озвучьте размер взятки, полученной устроителями конкурса.