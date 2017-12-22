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Российско-белорусские военные учения "Запад 2017", проходившие с 14 по 20 сентября, были проверкой готовности к наступательным операциям, заключило Министерство обороны Латвии.

Россия утверждала, что эти учения носят оборонительный характер, но за этим крылись старые сценарии, включая широкомасштабное конвенционное нападение широким фронтом, введение в заблуждение относительно действительного числа участников учений и использования баллистических ракет.

Такого рода учения не способствуют доверию и прозрачности между НАТО и Россией и лишь увеличивают напряженность, подчеркивает Минобороны.

При этом, ведомство положительно оценивает открытость Белоруссии во время этих учений.

Минобороны назвало такие учения типичными учениями по сценарию внезапного нападения, противоречащими их заявленному оборонительному характеру.

Особенно угрожающими они являются в контексте геополитической ситуации в регионе, демонстрируя готовность России нанести внезапные удары по военной инфраструктуре на территории Балтийских государств.

Оценивая ход учений "Запад 2017" в целом, надо понимать, что учения, декларированные как проверка обороноспособности, содержали также элементы контратак, подчеркивает Минобороны.

Прямых угроз нападения на станы Балтии учения "Запад 2017" не представляли, считает Минобороны.

Как сообщалось ранее, немецкое издание Bild писало о том, что главным сценарием российских учений "Запад-2017" была не антитеррористическая операция или государственная оборона, а проведение полномасштабной войны против НАТО в Европе.