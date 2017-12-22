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Выставка-ярмарка "Russian Food Road Show" начала свою работу в гастрономическом павильоне Рижского Центрального рынка. Сообщают организаторы мероприятия, которыми выступает "Деловой Союз Евразии в Латвии".

Напомним, машины с товаром задержали на границе, о чем сообщила журналист Алла Березовская, но вскоре все формальности были улажены и грузовики прошли границу, весь товар был доставлен чуть позже.

По словам организаторов, проект "Russian Food Road Show" является новым как для них самих, так и для участников. Из-за отсутствия опыта и получилась задержка.

"В данной ситуации не стоит искать какие-либо политические причины и происки конкурентов. Это рабочие моменты, которые вполне преодолимы", – говорят они.

К ночи с 21 на 22 декабря все недостатки по оформлению груза устранили, теперь он полностью соответствует техническим регламентам. Машина с продуктами успешно прошла таможенный контроль на российско-латвийской границе. После всех проверок товар достиг Риги и сейчас уже выставлен на территории ярмарки.

"Выставка-ярмарка "Russian Food Road Show", организуемая "Деловым союзом Евразии в Латвии" расположена на территории Рижского рынка по адресу: город Рига, улица Негю, дом 7. Вход бесплатный для всех желающих. Гостей выставки ждут дегустации российских продуктов и интерактивная программа. Также они могут приобрести понравившиеся товары. Выставка-ярмарка – хоть и с опозданием – состоится", - пояснили организаторы.

Торжественное открытие запланировано на 16:00.

Российские производители продуктов питания готовились представить жителям и гостям города свои товары: хлебобулочные изделия, чай, натуральные соки, сладости и полезные снеки. К моменту начала выставки были представлены только те участники, чей товар находился на территории Латвии.

Как объяснил председатель правления «Делового союза Евразии в Латвии» Эдгарс Седлиньш, полный ассортимент продукции в первый день выставки-ярмарки не был представлен, но так как не все технические требования по прохождению таможенных процедур были соблюдены.

«Предназначенная для дегустаций продукция в двух коробках не имела наклеек, что и послужило причиной отказа для въезда всего груза на территорию Евросоюза», – пояснил Седлиньш.