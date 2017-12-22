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Нормы закона об образовании, согласно которым педагоги должны быть лояльными к Латвийскому государству, отвечают Конституции Латвии, признал Конституционный суд (КС).

Дело было возбуждено по заявлению 20 депутатов Сейма от оппозиционной партии "Согласие". Как сообщила агентству ЛETA представитель КС Лина Ковалевска, по мнению истцов, запрет трудоустраивать руководителей учебных заведений и педагогов, не отвечающих требованиям лояльности, а также порядок оценки соответствия этим требованиям несоразмерно ограничивает их право на свободу слово.

Истцы считают, что оспариваемая норма выдвигает к педагогам требования не только лояльно относиться к Латвийскому государству и выражать лояльные ему и Конституции взгляды, но и придерживаться таких внутренних убеждений.

Истцы указывают, что оспариваемые нормы, на их взгляд, несоразмерно ограничивают также право педагога на трудовую занятость.

КС в своем постановлении указывает, что согласно 2-й статье закона об образовании его цель - обеспечить каждому жителю Латвии возможность развивать свой умственный и физический потенциал, чтобы сформироваться как самостоятельная и развитая личность, член общества демократического Латвийского государства.

Государство в соответствии с возрастом и потребностями учащегося обеспечивает ему возможность получать знания и навыки в основном при посредничестве педагогов.

Общение учащегося и педагога происходит главным образом в рамках реализации определенной программы обучения. При этом важен и личный пример педагога.

Таким образом, педагог оказывает значительное влияние на учащегося также в повседневном общении и обязан быть лояльным к Латвийскому государству и его Конституции, подчеркивает КС.

КС считает, что включенное в оспариваемую норму ограничение прав отвечает принципу соразмерности, а значит, и 100-й и 106-й статьям Конституции Латвии.

Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит, оно вступает в силу со дня публикации.