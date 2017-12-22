Общество |

В субботу, 23 декабря 2017 года добровольцы общественной организации Bezvests.lv отправятся на поиски пропавшего без вести 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года. Сами добровольцы Bezvests.lv ежедневно проводили осмотр местности, но пока безрезультатно.

На странице Bezvests.lv в Facebook рекомендации для волонтеров, которые присоединятся к поискам.

Горячая линия BEZVESTS.LV по вопросам и координации данного поискового мероприятия – 25770017.

Сбор объявлен в окрестностях Латвийской национальной библиотеки. О точном адресе места сбора поисковики сообщат позднее. На данный момент известно время начала мероприятия - 10 утра. Координаты места сбора по ссылке ЗДЕСЬ

Регистрация участников состоится с 10:00 до 10:30. Затем состоится инструктаж и распределение группы с 10:30 до 10:50. Начало поискового мероприятия - 11:00.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА - резиновые или походные сапоги (в резиновых может быть холодно, поскольку обещают небольшой мороз), теплая куртка, желательно термобелье, одежда в несколько слоев (пока идешь жарко, когда стоишь - холодно), питьевая вода, булочки или что-то легкое на перекус - шоколадка, орешки и т.п.), термос с горячим чаем/кофе. Людей, одетых не по погоде и в одежду, непригодную для поисков, Bezvests.lv может попросить воздержаться от участия в поисках.

Желательно положить в машину сменную одежду и обувь, чтобы было, во что переодеться в случае, если промокнете. Также просим иметь ввиду, что по прогнозам обещают большую влажность, будет довольно холодно. Одежда может запачкаться, поскольку будем проверять территорию заброшенных огородных участков. Желательно, одеваться в яркую одежду - жилеты с отражателями, (в идеале оранжевого цвета, но годятся и другие цвета).

Организация Bezvests.lv просит каждого добровольного участника трезво ОЦЕНИТЬ свои ВОЗМОЖНОСТИ для участия в поисках - как физически, так и в психологическом плане. Общество Bezvests.lv не может брать на себя ответственность за каждого участника поисков, поэтому просит ВСЕХ соблюдать максимальную осторожность и технику безопасности в ходе поисков. Также просим неукоснительно выполнять требования и указания руководителя поисковой группы - идти только прямо, в составе цепи, познакомиться со соседями по цепочке, не отставать от них и следить за идущими рядом, не бросать их. Также запрещено самовольно заходить в заброшенные здания и другие опасные объекты, если они попадутся на пути (это разрешено только инструктору группы и опытным добровольцам), не покидать группу самовольно, не предупредив старшего.

К участию в поисковом мероприятии (не только в этом, но и во всех других) несовершеннолетние не допускаются. Дети и подростки до 18 могут участвовать только в тренировках, в присутствии и с согласия родителей.

Bezvests.lv не поддерживает, не координирует и не комментирует несогласованные с добровольцами самодеятельные поиски в местах проведения мероприятия и никакой ответственности за их последствия не несет. Мы также не комментируем действия полиции и других структур: мы такие же добровольцы, как и вы.

Напомним, житель Яунмарупе, пропал после 2 часов ночи 16 декабря в Старой Риге. Возможно, он находится в Пардаугаве, в микрорайоне Агенскалнс. По словам близких, молодой человек не вернулся домой после корпоратива в рижском джаз-клубе Džeza klubā, который проходил на улице Паласта, 10.