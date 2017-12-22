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Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков встретился с активистами протестов против реформы школ национальных меньшинств, чтобы выразить позицию Рижской думы и "Согласия" по этому вопросу. Об этом мэр сообщил в Facebook.

Ушаков встретился с Дэги Караевым, Арменом Халатяном, Константином Чекушиным, Маргаритой Драгиле, Ольгой Гогиной и Ириной Федоровой. Во время встречи обсуждались планы Рижской думы по поддержке школ нацменьшинств и позиция партии "Согласие", качество образования в целом, вопросы безопасности и стабильности в обществе.

"Я со своей стороны подробно рассказал, почему сам выступаю против реформы школ национальных меньшинств и о планах Рижской думы по введению альтернативной программы поддержки школ национальных меньшинств. Договорились регулярно встречаться на тему под рабочим названием "Как жить дальше?"", - пишет мэр в Facebook.

Ушаков также сообщил, что в конце января начнет встречи с родительскими советами всех рижских школ национальных меньшинств.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования о переводе среднего образования на обучение на государственном языке. Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.

Активисты уже провели три акции протеста против предстоящей реформы.

фото: Facebook/Нил Ушаков