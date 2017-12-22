Ушаков встретился с защитниками школ нацменьшинств (30)

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Общество | 22 декабря 2017 года, 20:05

Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков встретился с активистами протестов против реформы школ национальных меньшинств, чтобы выразить позицию Рижской думы и "Согласия" по этому вопросу. Об этом мэр сообщил в Facebook.

Ушаков встретился с Дэги Караевым, Арменом Халатяном, Константином Чекушиным, Маргаритой Драгиле, Ольгой Гогиной и Ириной Федоровой. Во время встречи обсуждались планы Рижской думы по поддержке школ нацменьшинств и позиция партии "Согласие", качество образования в целом, вопросы безопасности и стабильности в обществе.

"Я со своей стороны подробно рассказал, почему сам выступаю против реформы школ национальных меньшинств и о планах Рижской думы по введению альтернативной программы поддержки школ национальных меньшинств. Договорились регулярно встречаться на тему под рабочим названием "Как жить дальше?"", - пишет мэр в Facebook.

Ушаков также сообщил, что в конце января начнет встречи с родительскими советами всех рижских школ национальных меньшинств.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования о переводе среднего образования на обучение на государственном языке. Предложения МОН предусматривают, что реформа в школах национальных меньшинств будет введена с 2021/2022 учебного года - дошкольное образование будет билингвальным, в 1-6-х классах будут применяться три модели билингвального образования, в 7-9-х классах 80% учебного процесса будет вестись на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) обучение будет проходить только на латышском языке.

Активисты уже провели три акции протеста против предстоящей реформы.

фото: Facebook/Нил Ушаков

Комментарии 30
каджич 16 часов назад
Прекрасно.Партия.Согласие.имеющая финансы.огромный электорат.связи.часть олигархата.посты в управлении финансами богатейшего города Риги и не только. пассивно наблюдает как удушают русских и русскоязычных латвийцев.в Сейме голосуя за идеалы нацрежима.В это время маргинальная партийка ТБ.не имеющая ничерта.кроме прыщиков на лице управляет Сэймом и правительством.Так нахрена это Согласие???????Нахрена.если не соображает .каков управленческий механизм в этом Режиме и какие формы избираются для борьбы с ним в современном мире барыг. Конфронтация.пишите???Так она уже 27 лет не исчезает.а будет только наростать.Почему???Да потому что цивилизованные методы неподходят для решения вопросов.Здесь их не решают.здесь их элементарно покупают или обменивают.Впечатление такое.что вы не реалист.
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каджич 17 часов назад
Еще раз поясню.Согласие перестала быть оппозиционной партией и полностью стала партией Режима.причем на добровольной договорной основе.А без оппозиции нет и прогресса.
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Однако 20 часов назад
Из всех этих активистов только ОДИН участвовал в заседаниях Штаба и в акциях протеста. Остальные тихо-тихо где-то отсиживались. А теперь вдруг они - "АКТИВИСТЫ" Ну и любят согласосы загребать жар чужими руками )))
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