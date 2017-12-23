Полиция начинает усиленно контролировать движение на дорогах (3)

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Общество | 23 декабря 2017 года, 11:09

Государственная полиция с 23 декабря по 2 января будет усиленно контролировать движение на дорогах.

Как сообщили в Госполиции, особое внимание будет уделяться характерному для праздников правонарушению - вождению в состоянии опьянения. Также полицейские будут следить за тем, чтобы водители не превышали скорость, а все находящиеся в салоне автомобиля люди были пристегнуты.

Также полиция напоминает, что пешеходам и велосипедистам в пасмурную погоду и темное время суток необходимо использовать отражатели.

фото: Flickr

Комментарии 3
Поздно 5 часов назад
С четверга надо было начинать.
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Leonardo Gromov 5 часов назад
Тооолько начинает а до этого только с окна смотрели
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Алексей Алексеев4 часа назад
а движение на тратуарах?
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