Общество |

Государственная полиция с 23 декабря по 2 января будет усиленно контролировать движение на дорогах.

Как сообщили в Госполиции, особое внимание будет уделяться характерному для праздников правонарушению - вождению в состоянии опьянения. Также полицейские будут следить за тем, чтобы водители не превышали скорость, а все находящиеся в салоне автомобиля люди были пристегнуты.

Также полиция напоминает, что пешеходам и велосипедистам в пасмурную погоду и темное время суток необходимо использовать отражатели.

фото: Flickr