Полиция начинает усиленно контролировать движение на дорогах (3)
Общество | 23 декабря 2017 года, 11:09
Государственная полиция с 23 декабря по 2 января будет усиленно контролировать движение на дорогах.
Как сообщили в Госполиции, особое внимание будет уделяться характерному для праздников правонарушению - вождению в состоянии опьянения. Также полицейские будут следить за тем, чтобы водители не превышали скорость, а все находящиеся в салоне автомобиля люди были пристегнуты.
Также полиция напоминает, что пешеходам и велосипедистам в пасмурную погоду и темное время суток необходимо использовать отражатели.
фото: Flickr
С четверга надо было начинать.
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Тооолько начинает а до этого только с окна смотрели
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а движение на тратуарах?
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