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В субботу Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому в течение дня на всей территории страны пройдут осадки в виде дождя, а в центральных и восточных регионах возможна также метель, которая перейдет в дождь.

Температура воздуха утром составит -1..-5 градусов, на побережье - до +3 градусов. В течение дня постепенно станет теплее, и в субботу ночью столбик термометра поднимется уже до 0..+5 градусов, в Курземе - до +6..+8 градусов.

Скорость южного и западного ветра днем в порывах составит 10-15 метров в секунду, на побережье - до 15-18 метров в секунду.

В Риге ожидается кратковременный мокрый снег и дождь с ветром до 14 метров в секунду. В субботу утром будет небольшой мороз, а к вечеру температура воздуха поднимется до +6 градусов.