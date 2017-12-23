Общество |

В западной и центральной частях Латвии средняя температура воздуха сохраняется выше нуля, что характерно для метеорологической осени, свидетельствуют данные метеостанций.

Метеорологическая зима начинается, когда средняя температура воздуха стабильно опускается ниже нуля. Пока такая температура наблюдалась только в некоторых регионах Видземе и Латгале, но и здесь она в основном колебалась возле нулевой отметки.

В Алуксне средняя температура воздуха 1-22 декабря составляла минус 1,1 градуса, в Сигулде - минус 0,1 градуса, Даугавпилсе - минус 0,2 градуса. В центре Риги средняя температура воздуха в этот период составляла +1,3 градуса, в Лиепае - +3,1 градус. В декабре в Лиепае были только одни, а в Риге - всего двое суток со средней температурой чуть ниже нулевой отметки.

В целом по стране декабрь был примерно на два градуса теплее нормы. Устойчивый снежный покров образовался в Латгале, значительной части Видземе и на востоке Земгале, в том числе в Алуксне снег сохраняется с 30 ноября.

В ближайшие дни в большинстве регионов также ожидается погода, характерная для поздней осени, а не зимы. Из-за частых осадков повысится уровень воды в реках.

По прогнозам Global Forecast System, существенных изменений погоды не произойдет и на Новый год. Пока нет никаких признаков, что вскоре может наступить настоящая зима.