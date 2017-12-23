Единственная наркологическая больница в Латвии больше не принимает пациентов (3)

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Общество | 23 декабря 2017 года, 16:20

Наркологическая больница в Страупе с сегодняшнего дня больше не принимает пациентов, пишет nra.lv. Их перенаправят в психоневрологическое отделение больницы в Стренчи.

Напомним, Министерство здравоохранения со следующего года постановило закрыть наркологическую больницу в Страупе. В конце ноября все работники больницы были извещены об увольнении. Части персонала может быть предложена работа в Стренчи, но, учитывая расстояние между населенными пунктами, такое предложение не очень реально, пишет газета.

В Страупской больнице алкоголиков лечат с 1963 года, больница расположена в Лиелстраупском замке.

Больница получала государственное финансирование примерно 187 тыс. евро в год, но лечила пациентов и за деньги. В Видземе и в целом в Латвии это единственная наркологическая больница, так как в Риге, Резекне, Лиепае есть только отделения для лечения от алкоголизма.

Комплекс замка является собственностью государства, и, как сообщил председатель думы Паргауйского края Хардийс Вентс, самоуправление готово было перенять его в собственность и сохранить в здании медицинское учреждение, а также реновировать здание.

Ранее Страупскую наркологическую больницу планировалось объединить со Стренчской больницей.

Комментарии 3
вова15 минут назад
Зеленого Вейониса сделали Президентом , чтобы бабки не давать , а венотыба бабки раздербанила , а может часть в горах Грузии до сих пор припрятана в рюкзаках ,
Зкиса нужно допросить , у него р...очень грассирующий , что-то от вечного народа ,
наверняка за общак енотовский отвечал.
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prijamblja szk1 час назад
Поездка лидеров "Единства" Валдиса Домбровскиса с супругой и Дзинтарса Закиса и министр обороны Раймонд Вейонис (СЗК) в Грузию вместе с представителем компании Ripplewood Holdings, претендующей на покупку банка Citadele — стечение обстоятельств, заявила в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма.
Чем отличается опытный специалист от молодого?-Молодой специалист не умеет работать,а опытный-умеет не работать.
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ДА1 час назад
НЕ
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