Девушка сделала предложение своему парню во время полета из Риги в Женеву (22)

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Общество | 23 декабря 2017 года, 15:49

Во время рейса Рига-Женева девушка сделала предложение своему молодому человеку. Об этом рассказал один из пассажиров на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во время перелета из Риги в Женеву, девушка пассажир по громкой связи сделала предложение своему парню, он ответил да и весь самолет аплодировал!" - написал Илья.

Комментарии 22
Edv-art Solovjov1 час назад
Какой Позор!!! На всю страну!!!
Мужчинка не ослил сам этого сделать. Тфу-мерзота.
"Шоколадный заясь" Мля!
1
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Alice To1 час назад
"Девушка сделал"
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"Девушка сделал"32 минуты назад
G00d BY Litonia?ffacrreve!
Глава фидирации Лабутен скелетонаса: правда победила ложь, Дукурстс - чемпионs....7777777777777777777777777777777777777777777&&&&&&&&&&&&&&??????????????KNAB не стал заводить дело по "кладбищенскому скандалу" с Вике-Фрейбергой
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