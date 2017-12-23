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Во время рейса Рига-Женева девушка сделала предложение своему молодому человеку. Об этом рассказал один из пассажиров на своей странице в социальной сети Facebook.

"Во время перелета из Риги в Женеву, девушка пассажир по громкой связи сделала предложение своему парню, он ответил да и весь самолет аплодировал!" - написал Илья.