Девушка сделала предложение своему парню во время полета из Риги в Женеву (22)
Общество | 23 декабря 2017 года, 15:49
Во время рейса Рига-Женева девушка сделала предложение своему молодому человеку. Об этом рассказал один из пассажиров на своей странице в социальной сети Facebook.
"Во время перелета из Риги в Женеву, девушка пассажир по громкой связи сделала предложение своему парню, он ответил да и весь самолет аплодировал!" - написал Илья.
Мужчинка не ослил сам этого сделать. Тфу-мерзота.
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