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Желая спокойного отдыха, медики Неотложной медицинской помощи напоминают об осторожности во время праздников и подготовили практические советы, как избежать несчастных случаев, а также куда обратиться, если все же случилась травма или внезапное заболевание.

Берегите детей от ожогов

Не держите детей на коленях, когда вы пьете горячие напитки, потому что содержимое чашки может попасть на ребенка. Убедитесь, что чайник с кофе или кружки не находятся на краю стола. Не позволяйте детям играть на кухне у горячих кастрюль или плиты.

В подарок детям дарите игрушки, соответствующие их возрасту

Помните, что маленьким детям не подходят игрушки, которые состоят из множества мелких деталей, поскольку они могут попасть в дыхательные пути, заблокировав их.

Помните о пожарной безопасности

Не оставляйте без внимания зажженные свечи. Не позволяйте детям оставаться одним в помещении, где горят свечи, елочные гирлянды, есть стеклянные елочные игрушки.

Соблюдайте умеренность, употребляя алкогольные напитки

Большая часть травм происходит в нетрезвом состоянии. Не садитесь за руль автомобиля под воздействием алкоголя или других отравляющих веществ. Если вы пешеход, используйте светоотражатели, чтобы вас видели водители. Вне населенных пунктов носите отражающие жилеты.

Если у вас хроническое заболевание –вовремя купите нужные лекарства

Убедитесь, что выписанные лекарства у вас в достаточном количестве, чтобы гарантировать, что они не закончатся в праздники, когда нет возможности попасть к семейному врачу.

Если видите на улице человека, которому плохо, не будьте равнодушными

Не нужно температуре воздуха опускаться ниже нуля, чтобы произошло переохлаждение тела. Если видите, что кто-то неподвижно лежит на улице, спросите у человека, все ли с ним в порядке. Возможно, ему стало плохо, он получил травму или из-за резкого заболевания не может сам обратиться за помощью. Человек может погибнуть, если ему долго не оказывать помощь.

Не забудьте позвонить или посетить в праздники одиноких пожилых соседей, близких или знакомых

Если на время праздников вы покидаете дом, подумайте о том, как в случае чего объяснить свое местонахождение спасателям. Отправляясь в путешествие, например, в гости к родне или на активный отдых, убедитесь, что ваш мобильный телефон заряжен. Если собираетесь в малознакомое место, узнайте его адрес, ориентиры.

Загрузите в свой телефон мобильное приложение программу eVeselībasPunkts, которая даст возможность отправлять медикам данные о вашем местоположении (GPS) уже во время вашего разговора.

Где получить помощь во время праздника

В неотложных случаях, угрожающих жизни, звоните по телефону 113. В других случаях можно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где есть дежурные врачи, в пункты неотложной медицинской помощи, в приемные отделения больниц. Советы медиков можно получить по Семейному консультативному телефону 66016001 (в праздники и выходные – круглосуточно, в рабочие дни – с 17:00 до 8:00).

Фото: infografika