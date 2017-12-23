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В ожидании Рождества, в столице начал работать общественный каток возле Рижского Дома конгрессов.

Для всех посетителей каток бесплатный, платить надо только за инвентарь.

Время работы катка – ежедневно с 11:00 до 22:00. А в выходные и праздничные дни с 9:00 до 22:00. Каток будет открыт и под новый год – 31 декабря с 9:00 до 2:00 1 января.

Напомним, Рижское самоуправление планирует зимой в этом году обеспечить работу по меньшей мере пяти ледовых катков в разных районах города и оборудовать две новые лыжные трассы.