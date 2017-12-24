Латвийцы предпочитают дарить на Рождество игрушки и планшеты (1)
Самыми покупаемыми подарками к Рождеству в этом году были игрушки, телефоны, умные часы и планшеты, пишет nra.lv .
Данные собраны по реальным покупкам в период с 19 ноября по 12 декабря. Были выбраны 100 самых покупаемых подарков.
Самой популярной категорией подарков стали игрушки. Среди них часто выбираются настольные и карточные игры, интерактивные игрушки.
Вторая популярная категория товаров - телефоны, умные часы и планшеты, третья - телевизоры и игровые консоли.
Четвертое место заняли товары для дома, среди которых преобладают стенные часы, сковороды, чайники, кастрюли. Пятое место заняли спорттовары, например, инвентарь для фитнеса, шестое - товары для здоровья и красоты, среди которых чаще всего покупались выпрямители волос, фены, бритвы, электрические зубные щетки.
На седьмом месте оказались духи, на восьмом - компьютерные принадлежности, а девятую строку заняла бытовая техника для дома.
Фото: nra.lv