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Самыми покупаемыми подарками к Рождеству в этом году были игрушки, телефоны, умные часы и планшеты, пишет nra.lv .

Данные собраны по реальным покупкам в период с 19 ноября по 12 декабря. Были выбраны 100 самых покупаемых подарков.

Самой популярной категорией подарков стали игрушки. Среди них часто выбираются настольные и карточные игры, интерактивные игрушки.

Вторая популярная категория товаров - телефоны, умные часы и планшеты, третья - телевизоры и игровые консоли.

Четвертое место заняли товары для дома, среди которых преобладают стенные часы, сковороды, чайники, кастрюли. Пятое место заняли спорттовары, например, инвентарь для фитнеса, шестое - товары для здоровья и красоты, среди которых чаще всего покупались выпрямители волос, фены, бритвы, электрические зубные щетки.

На седьмом месте оказались духи, на восьмом - компьютерные принадлежности, а девятую строку заняла бытовая техника для дома.

Фото: nra.lv