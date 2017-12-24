Общество |

Украли в Латвии, нашли в Литве – такую схему используют грабители. Люди живущие у границы не один раз сталкивались с ситуацией, когда крадут сельскохозяйственную технику. Чаще всего ее перевозят через границу, сообщает портал Skaties.lv .

Если воровство произошло в пограничном районе, полицейским следует проинформировать Бюро международного сотрудничества, однако стражи порядка из Салдуса напрямую связываются со своими литовскими коллегами. Уже более года пограничные рейды устраивает объединенный патруль литовских и латвийских полицейских. Следует отметить, что сотрудничество поспособствовало уменьшению числа грабежей.

В Салдусской области сейчас проходят такие рейды. Также правоохранительные органы контролируют автомобильный груз. Главной целью такого сотрудничество является общая работа соответствующих служб. У полицейских также проходят общие учения – последние прошли в Литве и были связаны с трансграничными преследованиями.

Фото: flickr.com