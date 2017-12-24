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В последние годы Рождество все чаще бывает теплым и бесснежным, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Об этом пишет Latvijas avīze.

В истории наблюдений были десять годов, когда Рождество было бесснежным по всей Латвии, и из них четыре года приходятся на последнее десятилетие - 2006, 2013, 2015 и 2016-й.

В прошлом году в Колке, где температура на Рождество поднялась до +10,3, повышен национальный рекорд тепла для этого дня.

Особенно теплым был декабрь в 2006, 2013 и 2015 году. Температура на Рождество поднималась до +4..+9 градусов, в лесах росли лисички, местами распустились почки и цвели цветы.

В 2010 и 2012 годах Рождество было снежным. В 2012 году в эти дни в Риге толщина снежного покрова достигала 39 см.

Чаще всего Рождество бывает бесснежным на побережье Балтийского моря.

Фото: pixabay.com