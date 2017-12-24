Общество |

В следующем году планируется за 965,66 тысяч евро открыть государственный центр патологии, об этом говорится в докладе Национальной службы здравоохранения о реализации мер в рамках реформы здравоохранения в 2018 году, пишет Latvijas avīze.

Основные проблемы в сфере онкологии связаны с поздним диагностированием опухолей, и именно диагностические проблемы призван решать новый центр.

По данным Минздрава, 33,9% онкологических заболеваний диагностируются на третьей и четвертой стадиях, а еще 20,8% без уточнения стадии.

Продолжительность жизни пациентов с третьей и четвертой стадией меньше по сравнению с более ранними стадиями.

Введение новых методов диагностики и модернизация имеющихся вместе с реформами в сфере онкологии и так называемым зеленым коридором в течение трех лет позволят на 10 процентных пунктов уменьшить число поздно диагностируемах опухолей, считает Минздрав.

Финансирование на создание государственного центра патологии составит 3,525 млн евро, и Минздрав считает, что при введении новых методов исследования вместо закупки внешних услуг в Великобритании создание центра окупится за три года.

Общие расходы на покупку услуги за границей за три года составят 7,738 млн евро, а на исследования в новом центре понадобится 3,481 млн евро, то есть выгода за три года составит 4,257 млн евро.

Фото: pixabay.com