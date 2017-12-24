Юрканс: прошу у Бога защитить латвийский народ (19)
Общество | 24 декабря 2017 года, 17:48
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс на своей странице в Facebook оставил рождественское послание, в котором попросил у Бога защитить латвийский народ.
"Бог, пожалуйста, выслушай меня! Я не буду много просить. Пожалуйста защити латвийцев", - написал он.
Политик также хочет, чтобы латвийцы жили в любви и согласии с собой и окружающими.
На Бога надейся но сам не плошай.
Но... наверное уже поздно.