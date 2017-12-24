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Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс на своей странице в Facebook оставил рождественское послание, в котором попросил у Бога защитить латвийский народ.

"Бог, пожалуйста, выслушай меня! Я не буду много просить. Пожалуйста защити латвийцев", - написал он.

Политик также хочет, чтобы латвийцы жили в любви и согласии с собой и окружающими.