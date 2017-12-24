Юрканс: прошу у Бога защитить латвийский народ (19)

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Общество | 24 декабря 2017 года, 17:48

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс на своей странице в Facebook оставил рождественское послание, в котором попросил у Бога защитить латвийский народ.

"Бог, пожалуйста, выслушай меня! Я не буду много просить. Пожалуйста защити латвийцев", - написал он.

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Политик также хочет, чтобы латвийцы жили в любви и согласии с собой и окружающими.

Комментарии 19
Патриот 10 часов назад
Поздно дедушка! Народа больше нет, остался один мусор из Латышей которые похоронили страну и теперь сами подыхают как кровожадные красы. Весь народ всех национальностей который жил и работал на благо страны вытравили, уничтожили. Так что Латвия получила то что заслужила. Нет больше Латвии, помойка осталась на этом месте.
5
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мнение. 10 часов назад
Есть такая поговорка.
На Бога надейся но сам не плошай.
Но... наверное уже поздно.
4
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RusLv 10 часов назад
Прошла любовь к Латвии ,благодаря нацистам ...
3
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