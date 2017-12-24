Президент: желаю латвийцам обрести покой, уверенность и веру (27)
Общество | 24 декабря 2017 года, 18:35
Президент Латвии Раймонд Вейонис на Рождество пожелал латвийцам обрести покой, уверенность и веру, сообщает KasJauns.
"Рождество - это время остановиться и быть вместе со своими близкими. Только будучи рядом, мы можем увидеть и услышать, что важно для людей, которые с нами вместе. Это внимание и поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе", - говорится в его поздравлении.
Вейонис заявил, что добрые мысли и дела являются лучшим подарком близким.
"Желаю, чтобы у каждого из нас на Рождество получилось найти время остановится, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в хорошее!", - пожелал президент
Фото: flickr.com
Именно так представляется политика, экономика,здравоохранение,уровень жизни людей,цены, акцизы, налоги.....В общем все,что доказано не обещаниями,а реально сделанными делами и предвыборной реторикой. По прежнему разделение граждан и неграждан,ветеранов ВОВ и героев ВАФФЕН СС, высших титульных, лояльных, и прочий мусор с которого надо тянуть еще больше налогов. В общем пустой лицемерный треп.
Наверно аж кшать не может..как переживает о нас ))
(((Это просто голая и беспомощная фигура короля на шахматной доске !