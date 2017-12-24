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Президент Латвии Раймонд Вейонис на Рождество пожелал латвийцам обрести покой, уверенность и веру, сообщает KasJauns.

"Рождество - это время остановиться и быть вместе со своими близкими. Только будучи рядом, мы можем увидеть и услышать, что важно для людей, которые с нами вместе. Это внимание и поддержка, которую мы можем дарить только будучи вместе", - говорится в его поздравлении.

Вейонис заявил, что добрые мысли и дела являются лучшим подарком близким.

"Желаю, чтобы у каждого из нас на Рождество получилось найти время остановится, обрести внутренний покой, уверенность в своих силах и веру в хорошее!", - пожелал президент

Фото: flickr.com