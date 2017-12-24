Bezvests.lv поздравили латвийцев с Рождеством (2)

фото

Общество | 24 декабря 2017 года, 20:07

В воскресенье общество инвалидов Motus Vita и добровольческая поисковая служба Bezvests.lv поздравили латвийцев с Рождеством и наступающим Новым годом.

Представители обеих организаций пожелали жителям Латвии любви и добра. Также они призвали латвийцев заботиться о друг друге и не оставлять в сложные моменты в жизни.

Ранее сообщалось, что Bezvests.lv нашли тело 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года.

Фото: bezvests.lv

Комментарии 2
Юлия 7 часов назад
Спасибо за самоотверженный труд этих людей. Низкий вам поклон!
1
Ответить
Патриот 7 часов назад
Как приятно видеть истинный латвийский народ, где Латыши, Русские вместе! Общающются, празднуют, уважают друг друга, поздравляют не важно на каком языке. Вот она настоящая Латвия, а не та которую создало преступное правительство, сейм и остальное отвратительное чмо. Народы натравили друг на друга из-за своих корыстных целей. Скоты!!!
2
Ответить