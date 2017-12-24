Bezvests.lv поздравили латвийцев с Рождеством (2)
Общество | 24 декабря 2017 года, 20:07
В воскресенье общество инвалидов Motus Vita и добровольческая поисковая служба Bezvests.lv поздравили латвийцев с Рождеством и наступающим Новым годом.
Представители обеих организаций пожелали жителям Латвии любви и добра. Также они призвали латвийцев заботиться о друг друге и не оставлять в сложные моменты в жизни.
Ранее сообщалось, что Bezvests.lv нашли тело 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года.
Фото: bezvests.lv
Спасибо за самоотверженный труд этих людей. Низкий вам поклон!
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Как приятно видеть истинный латвийский народ, где Латыши, Русские вместе! Общающются, празднуют, уважают друг друга, поздравляют не важно на каком языке. Вот она настоящая Латвия, а не та которую создало преступное правительство, сейм и остальное отвратительное чмо. Народы натравили друг на друга из-за своих корыстных целей. Скоты!!!
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