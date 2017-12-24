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В воскресенье общество инвалидов Motus Vita и добровольческая поисковая служба Bezvests.lv поздравили латвийцев с Рождеством и наступающим Новым годом.

Представители обеих организаций пожелали жителям Латвии любви и добра. Также они призвали латвийцев заботиться о друг друге и не оставлять в сложные моменты в жизни.

Ранее сообщалось, что Bezvests.lv нашли тело 27-летнего жителя Яунмарупе Кришьяниса Звейниекса, который так и не вернулся домой после корпоратива в Старой Риге 16 декабря 2017 года.

Фото: bezvests.lv