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В этом году больше всего людей было осуждено за кражи и мошенничество в небольшом объеме - по ст. 180 Уголовного закона, сообщает Судебная администрация.

За кражи осуждено 1823 человека, в том числе 15,68%, или 286 женщин. Чаще всего за такие преступления применяется наказание в виде принудительных работ, но в двух случаях преступники были приговорены к срокам от пяти до десяти лет.

Вторым наиболее частым преступлением в этом году было вождение транспортного средства под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, за что осуждены 1088 человек, в том числе 3,3% или 36 женщин. За это преступление суд также чаще всего приговаривал виновных к принудительным работам.

В целом к наказанию в виде принудительных работ в этом году было приговорено 4326 человек, или 49,98% общего количества осужденных.

Только один человек в этом году приговорен к пожизненному заключению за убийство.

Из 8654 осужденных 7658 - мужчины, а 996, или 11,6% - женщины.

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