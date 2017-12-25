В этом году латвийцев чаще всего судили за мелкие кражи (5)

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Общество | 25 декабря 2017 года, 13:44

В этом году больше всего людей было осуждено за кражи и мошенничество в небольшом объеме - по ст. 180 Уголовного закона, сообщает Судебная администрация.

За кражи осуждено 1823 человека, в том числе 15,68%, или 286 женщин. Чаще всего за такие преступления применяется наказание в виде принудительных работ, но в двух случаях преступники были приговорены к срокам от пяти до десяти лет.

Вторым наиболее частым преступлением в этом году было вождение транспортного средства под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, за что осуждены 1088 человек, в том числе 3,3% или 36 женщин. За это преступление суд также чаще всего приговаривал виновных к принудительным работам.

В целом к наказанию в виде принудительных работ в этом году было приговорено 4326 человек, или 49,98% общего количества осужденных.

Только один человек в этом году приговорен к пожизненному заключению за убийство.

Из 8654 осужденных 7658 - мужчины, а 996, или 11,6% - женщины.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Олег2 часа назад
Почти все правильно. Воровство в крупных или особо крупных объемах - это политика. Это объясняет почему не фигурирует ни одна фамилия чиновников и гос.управления в том числе.
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Патриот 1 час назад
Украл кусок колбасы, в тюрьму. Украл из бюджета миллоны, не Гавайи! Латвия, что тут ещё можно сказать?!
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Стадо Пелемешек2 часа назад
У нас столько тюрем нету
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