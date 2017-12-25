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Пользовательница соцсети Facebook Иева Албулеса на своей странице написала, что покупать продукты в Литве намного выгоднее, нежели в Латвии.

Девушка решила перед рождественскими праздниками отправиться в Литовский Мажейкяй, чтобы там отовариться в магазине "Lidl".

"Многие рассказывали о том, сколько всего можно купить в знаменитом мажейкяйском "Lidl". Покажем, сколько мы купили на 97 евро. Надо отметить, что около кассы мы были удивлены, так как в Латвии за все эти товары нам пришлось бы заплатить как минимум 250 евро. Верьте или нет, но в машину мы сложили 12 пакетов", - написала Иева.

Далее она перечислила продукты, стоимость которых заметно разнится с латвийскими товарами.

"Масло стоит 1,30 евро. Молоко – 0,50. Вкусный белый хлеб – 0,21. Самая дорогая зубная паста около 1,20. Литр йогурта 0,84. Макароны 30-50 центов за 500 граммов. Булочки – 20 центов за штуку. При этом пончики, которые в Maxima и RIMI без скидки стоят 80 центов. Соки 2 литра – 0,99 евро, а были еще дешевле. Подсолнечное масло – 0,74 цента за литр! Шампунь – 1 евро. Самый дорогой хлеб - не дороже 80 центов. Туалетная бумага (8 рулонов) – 1,35 евро!!! В Maxima и RIMI самая дешевая бумага – 2 евро!", - написала она.