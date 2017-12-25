За год на Manabalss.lv было подано 148 инициатив (1)
На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" в этом году было подано 148 инициатив.
Команда "Manabalss.lv" в 2017 году рассмотрела в общей сложности 148 инициатив, 60 из них были опубликованы. Дополнительно авторам инициатив была оказана помощь в планировании и проведении кампаний по их популяризации.
Четыре инициативы получили положительные результаты, еще пять были включены в повестку работы Сейма.
В 2017 году число пользователей "Manabalss.lv" достигло 210 тыс.
В этом году был продолжен перевод инициатив на русский язык, а также обеспечена коммуникация с теми авторами инициатив, для которых латышский язык не является родным.
Благодаря пожертвованиям, команда портала смогла привлечь помощь руководителей коммуникации и проектов, а также пополнить свой состав.
В этом году "Manabalss.lv" предлагал также места практики студентам.
А почему должно быть государству выгодно?
Должно быть выгодно НАРОДУ!!!
Всё это пустота.
Громоотвод.Не более.