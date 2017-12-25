Минздрав: сократится объем выплачиваемых пособий по болезни (3)

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Общество | 25 декабря 2017 года, 20:46

Министерство здравоохранения прогнозирует, что в результате предусмотренных реформой системы здравоохранения мер по сокращению нетрудоспособности и предотвращению прогнозируемой инвалидности общий объем выплачиваемых пособий по болезни в 2018 году сократится на 2%.

В рамках реформы будет обеспечено улучшение доступности услуг именно пациентам трудоспособного возраста, что будет способствовать их более быстрому возвращению на работу, сокращению количества случаев выплаты пособий по болезни и средней продолжительности нетрудоспособности.

Благодаря этому объем выплаченных пособий по болезни в 2018 году может составить 186 млн евро, обеспечив экономию в размере 3,72 млн евро.

Финансирование мер по сокращению нетрудоспособности и предотвращению прогнозируемой инвалидности лиц трудоспособного возраста в 2018 году составляет 2,564 млн евро, что обеспечит услуги 1667 пациентам.

Для уменьшения очередей на плановые услуги стационаров для лиц трудоспособного возраста в 2018 году планируется дополнительно оплатить услуги 1667 пациентам трудоспособного возраста.

По данным Национальной службы здравоохранения, за девять месяцев 2017 года услуги стационаров получили 602 пациента с прогнозируемой инвалидностью и длительно болеющих пациента трудоспособного возраста.

Как сообщалось, на продолжение реформ системы здравоохранения в 2018 году в госбюджете предусмотрено дополнительно 113,4 млн евро.

Фото: pixabay.com

Комментарии 3
Gustaf 7 часов назад
Это страна, которая все ближе и ближе приближается к территории под названием "Выживание". С каждым годом все хуже и хуже
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Alex 8 часов назад
Ну можно назвать "реформой" ,а можно назвать кастрацией бюджета медицины.Здесь урезали ,там добавили ,потом сидим ждём "результатов".Вах !Не получилась"реформа",давай на следующий год там урежем,этим добавим ?Кидаем монетку ?
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С новым годом СТРАНА !!!!!!! 7 часов назад
Министр в декрете .На народ Пошли все на хер сидите и помалкивайте . Потом у нее будет отпуск по выращиванию ........... и отращиванию нам длинного носа . Ребята все шоколадно ............
?????????????????КОГДА ..........
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