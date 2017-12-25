Общество |

Министерство здравоохранения прогнозирует, что в результате предусмотренных реформой системы здравоохранения мер по сокращению нетрудоспособности и предотвращению прогнозируемой инвалидности общий объем выплачиваемых пособий по болезни в 2018 году сократится на 2%.

В рамках реформы будет обеспечено улучшение доступности услуг именно пациентам трудоспособного возраста, что будет способствовать их более быстрому возвращению на работу, сокращению количества случаев выплаты пособий по болезни и средней продолжительности нетрудоспособности.

Благодаря этому объем выплаченных пособий по болезни в 2018 году может составить 186 млн евро, обеспечив экономию в размере 3,72 млн евро.

Финансирование мер по сокращению нетрудоспособности и предотвращению прогнозируемой инвалидности лиц трудоспособного возраста в 2018 году составляет 2,564 млн евро, что обеспечит услуги 1667 пациентам.

Для уменьшения очередей на плановые услуги стационаров для лиц трудоспособного возраста в 2018 году планируется дополнительно оплатить услуги 1667 пациентам трудоспособного возраста.

По данным Национальной службы здравоохранения, за девять месяцев 2017 года услуги стационаров получили 602 пациента с прогнозируемой инвалидностью и длительно болеющих пациента трудоспособного возраста.

Как сообщалось, на продолжение реформ системы здравоохранения в 2018 году в госбюджете предусмотрено дополнительно 113,4 млн евро.

Фото: pixabay.com