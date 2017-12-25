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В возрасте 70 лет скончался латвийский режиссер, основатель и руководитель кинофорума Arsenāls Аугуст Сукутс. Об этом в своем профиле в Facebook сообщил его друг Марис Гайлис.

Организаторы Рижского международного фестиваля весной этого года сообщали о болезни Сукутса и призывали сдавать кровь для его поддержки. Несколько лет Сукутс жил в Испании, а свои последние дни провел на родине, сообщил портал lsm.lv.

В 80-е годы прошлого века Сукутс снял документальные фильмы "Balss", "Vieta zem saules" и "Solo". Также работал сценаристом и продюсером. В 1986 году он основал кинофорум Arsenāls, который позже вырос в международный кинофестиваль. Сукутс также является идеологическим отцом рижского кинотеатра "Andalūzijas suns".

В 2009 году вышла книга Сукутса "Arsenāls. Kādas ķecerības vēsture", посвященная кинофоруму Arsenāls.

Фото: Андрей Шаврей