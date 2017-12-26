Manabalss.lv: начат сбор подписей за переход на электронные школьные книги (6)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор за обеспечение учебников для школьников в электронном формате. Автором инициативы является Байба Андерсоне.
Она пояснила, что цель петиции в том, чтобы добиться доступности всех утвержденных Министерством образования и науки учебных книг в электронном формате. В инициативе говорится об учебниках предназначенных для всех учащихся, начиная с основной школы.
"То, в каком формате книгу будет использовать ребенок – дело родителей. Однако у ученика должен быть выбор между хранением всей школьной библиотеки в электронном устройстве или использованием предложенную государством возможность получить бесплатные учебники в бумажном формате", - отметила Андерсоне.
Она указала, что родители годами жалуются на тяжесть школьных портфелей. Также в школах нет места, где хранить учебники, добавив, что у учебных заведений не хватает средств на приобретение двойных комплектов книг.
"Каждый год государство тратит огромные деньги на обновление учебных материалов в школьных библиотеках. Мы стараемся растить современных и ответственных граждан, однако в книжной сфере находимся в середине прошлого века – рубим деревья, печатаем книги, использованные выбрасываем в мусор через пять лет", - заявила Андерсоне.
По ее словам у школьников до сих пор портится здоровье и осанка из-за ношения тяжестей.
Андерсоне заверила, что с использованием учебных материалов в электронном формате, дети бы лучше освоили современные технологии.
Фото: pixabay.com
Наплимер, посмотреть концерт в компъютере или в реальном концертном зале это совсем не одно и то же.
Такие предметы как например физика и математика вполне могут быть изучаемы по электронным книгам, потому что суть этих предметов есть чистая информация и логика.
Такие-же гуманитарные предметы как Литература, Музыка, Рисование, История и т.д. категорически нельзя изучать по электронным книгам.
Более того "электронизация" учебного процесса уже привела к массовому снижению интеллектуального коэффициента выпускников учебных учреждений в результате выработки "кликового" мышления, гипер-активности, и неспособности к длительному сосредоточению и абстрактным нестандартным размышлениям - потому что электроенные программы построены по вообщем-то примитивным алгоритмам, которые в итоге загоняются в мозги учеников.
Сегодня уже есть много серьёзных исследований, подтверждающих мои личные наблюдения и я мог бы аргументировать и далее, но здесь не тот формат
Откуда сейчас такие тяжести?