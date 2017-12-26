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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор за обеспечение учебников для школьников в электронном формате. Автором инициативы является Байба Андерсоне.

Она пояснила, что цель петиции в том, чтобы добиться доступности всех утвержденных Министерством образования и науки учебных книг в электронном формате. В инициативе говорится об учебниках предназначенных для всех учащихся, начиная с основной школы.

"То, в каком формате книгу будет использовать ребенок – дело родителей. Однако у ученика должен быть выбор между хранением всей школьной библиотеки в электронном устройстве или использованием предложенную государством возможность получить бесплатные учебники в бумажном формате", - отметила Андерсоне.

Она указала, что родители годами жалуются на тяжесть школьных портфелей. Также в школах нет места, где хранить учебники, добавив, что у учебных заведений не хватает средств на приобретение двойных комплектов книг.

"Каждый год государство тратит огромные деньги на обновление учебных материалов в школьных библиотеках. Мы стараемся растить современных и ответственных граждан, однако в книжной сфере находимся в середине прошлого века – рубим деревья, печатаем книги, использованные выбрасываем в мусор через пять лет", - заявила Андерсоне.

По ее словам у школьников до сих пор портится здоровье и осанка из-за ношения тяжестей.

Андерсоне заверила, что с использованием учебных материалов в электронном формате, дети бы лучше освоили современные технологии.

Фото: pixabay.com