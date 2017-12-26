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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за обеспечение учебников для школьников в электронном формате. Автором инициативы является Байба Андерсоне.

Цель петиции - добиться доступности всех утвержденных Министерством образования и науки учебных книг в электронном формате для всех учащихся, начиная с основной школы, пояснила Андерсоне.

"То, в каком формате книгу будет использовать ребенок – дело родителей. Однако у ученика должен быть выбор между хранением всей школьной библиотеки в электронном устройстве или использованием предложенной государством возможности получить бесплатные учебники в бумажном формате", - отметила Андерсоне.

Она указала, что родители годами жалуются на тяжесть школьных портфелей. В школах нет места, где хранить учебники, а средств на приобретение двойных комплектов книг не хватает.

"Каждый год государство тратит огромные деньги на обновление учебных материалов в школьных библиотеках. Мы стараемся растить современных ответственных граждан, а сами застряли в середине прошлого века – рубим деревья, печатаем книги, а использованные выбрасываем через пять лет", - заявила Андерсоне.

По ее словам, из-за постоянного ношения тяжестей у школьников до сих пор портится осанка. Кроме того, использование учебных материалов в электронном формате позволяет детям лучше осваивать современные технологии.

Фото: pixabay.com