Начат сбор подписей за переход на электронные школьные книги (12)
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за обеспечение учебников для школьников в электронном формате. Автором инициативы является Байба Андерсоне.
Цель петиции - добиться доступности всех утвержденных Министерством образования и науки учебных книг в электронном формате для всех учащихся, начиная с основной школы, пояснила Андерсоне.
"То, в каком формате книгу будет использовать ребенок – дело родителей. Однако у ученика должен быть выбор между хранением всей школьной библиотеки в электронном устройстве или использованием предложенной государством возможности получить бесплатные учебники в бумажном формате", - отметила Андерсоне.
Она указала, что родители годами жалуются на тяжесть школьных портфелей. В школах нет места, где хранить учебники, а средств на приобретение двойных комплектов книг не хватает.
"Каждый год государство тратит огромные деньги на обновление учебных материалов в школьных библиотеках. Мы стараемся растить современных ответственных граждан, а сами застряли в середине прошлого века – рубим деревья, печатаем книги, а использованные выбрасываем через пять лет", - заявила Андерсоне.
По ее словам, из-за постоянного ношения тяжестей у школьников до сих пор портится осанка. Кроме того, использование учебных материалов в электронном формате позволяет детям лучше осваивать современные технологии.
Фото: pixabay.com
Наплимер, посмотреть концерт в компъютере или в реальном концертном зале это совсем не одно и то же.
Такие предметы как например физика и математика вполне могут быть изучаемы по электронным книгам, потому что суть этих предметов есть чистая информация и логика.
Такие-же гуманитарные предметы как Литература, Музыка, Рисование, История и т.д. категорически нельзя изучать по электронным книгам.
Более того "электронизация" учебного процесса уже привела к массовому снижению интеллектуального коэффициента выпускников учебных учреждений в результате выработки "кликового" мышления, гипер-активности, и неспособности к длительному сосредоточению и абстрактным нестандартным размышлениям - потому что электроенные программы построены по вообщем-то примитивным алгоритмам, которые в итоге загоняются в мозги учеников.
Сегодня уже есть много серьёзных исследований, подтверждающих мои личные наблюдения и я мог бы аргументировать и далее, но здесь не тот формат
Откуда сейчас такие тяжести?
У детей в 4 классе нет сдвоенных уроков, все по 40мин. В день по 6 уроков: математика, русский, чтение, английский, латышский, природа, соц.знания и тд. Везде как минимум учебник + рабочая тетрадь. Вот и посчитайте сколько это весит.