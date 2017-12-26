Большинство латвийцев считают, что налоги расходуются неправильно (5)

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Общество | 26 декабря 2017 года, 11:11

Большинство - 76% - жителей Латвии считает, что взимаемые налоги в стране в целом расходуются неправильно, показал опрос, проведенный осенью этого года центром социологических исследований SKDS.

С утверждением, что в целом в Латвии собранные налоги тратятся правильно, 37% опрошенных полностью не согласны, еще 39% - скорее не согласны.

Удельный вес придерживающихся такого мнения жителей по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процентных пункта, причем удельный вес респондентов, полностью не согласных с тем, что налоговые поступления расходуются правильно, увеличился на 7 процентных пунктов. Наиболее критически жители Латвии в этом вопросе были настроены в 2009 году, когда 84% опрошенных считали, что взимаемые налоги в Латвии в целом расходуются неправильно.

Противоположного мнения в этом году придерживаются 15% респондентов - на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей, считающих, что налоги тратятся правильно, было зафиксировано в 2006 году, когда такого мнения придерживались 22% опрошенных.

9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

Фото: pexels.com

Комментарии 5
пен=ка 6 часов назад
назовите вещи своими именами - наши налоги разворовали и разворовываются правящими!
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Светлана 6 часов назад
Большинство жителей считает, что наши налоги еще и берутся неправидьно, - до фига много!
И разворовываются преступно.
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Вй 6 часов назад
Латвия 60 000 000 млн.евро на 100е, Финляндия на 100Е в три раза меньше потратит!
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