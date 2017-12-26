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На второе Рождество, 26 декабря, местами будет идти небольшой дождь, сохранится пасмурная погода, прогнозируют синоптики. Об этом пишет nra.lv .

Умеренный юго-западный ветер перейдет в южный, на западном побережье в Курземе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Температура воздуха будет колебаться от +2..+7 градусов.

В Риге возможен дождь, будет дуть умеренный южный ветер и температура воздуха составит +6 градусов.

Циклоны из Северной Европы влияют на погодные условия в Латвии. Атмосферное давление на уровне моря составляет 748-753 миллиметров ртутного столба.

Фото: pexels.com