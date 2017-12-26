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Совет Федерации (Совфед) парламента России назвал кощунственным принятый латвийским Сеймом закон об участниках Второй мировой войны, поскольку в нем сражающиеся на стороне нацистской Германии приравнены к советским военным. Совфед призвал парламенты стран Евросоюза осудить этот закон.

“Cовфед России глубоко обеспокоен принятым Сеймом Латвийской Республики законом "О статусе участника Второй мировой войны", который подразумевает присвоение статуса ветерана Второй мировой войны членам Советской армии и солдатам нацистской Германии", - говорится в сообщении совета Федерации.

Также Совфед отметил, что закон был принят после того как 19 декабря большинство стран на Генеральной ассамблее ООН поддержали резолюцию о борьбе с нацизмом и другими дискриминирующими практиками. За это предложение России проголосовали 133 государства, 49 стран воздержались, а США и Украина проголосовали против.

Совфед "призывает парламенты государств - членов Евросоюза, а также всех стран, поддержавших эту резолюцию ООН, "решительно осудить принятый Сеймом Латвийской Республики Закон "О статусе участника Второй мировой войны" как вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм".

Со своей стороны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что другие страны осудят закон Латвии о статусе участника Второй Мировой войны.

"Я надеюсь, что международные структуры, парламенты стран согласятся с нашей позицией и осудят действия Сейма Латвии", - отметила она при обсуждении этого вопроса на пленарном заседании Совфеда во вторник.

По ее словам, "невозможно согласится со столь кощунственным, омерзительным решением Сейма Латвии". Матвиенко назвала этот закон "надругательством над памятью миллионов людей из разных стран разных национальностей, погибших в борьбе с чудовищным злом - фашизмом".

Напомним, на прошлой неделе Сейм в окончательном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР. На неграждан закон не распространяется.

Законопроект был предложен комиссией Сейма по правам человека и общественным делам с целью оценить заслуги граждан Латвии, которые во время Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других государств участвовали в вооруженной борьбе против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников.