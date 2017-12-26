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Решение правительства США усилить меры безопасности для граждан тех стран, которые могут посещать Соединенные Штаты без визы не повлияет на латвийских туристов. Об этом сообщает посольство США в Латвии, пишет Latvijas avīze.

Пресс-атташе посольства Чад Твити агентству ЛЕТА объяснил, что большей части участников безвизовой программы, в том числе и путешественников из Латвии, решение американского правительства не коснется.

15 декабря Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американское правительство усиливает требования безопасности для 38 стран, в числе которых есть и Латвия.

Этим государствам придется полностью ввести проверки по Контртеррористической базе данных США, оценить меры безопасности в аэропортах и провести кампании по информированию общественности. Такое решение связано с тем, что более 2% граждан этих стран превысили допустимый срок прибытия на территории Соединенных Штатов.

1,75% латвийских туристов также превысили допустимый срок.

Программа по отмене визового режима США разрешает гражданам 38 стран находиться на американской территории до 90 дней без визы.

Фото: flickr.com