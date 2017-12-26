Новые меры безопасности США не распространятся на латвийцев (7)

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Общество | 26 декабря 2017 года, 14:34

Решение правительства США усилить меры безопасности для граждан тех стран, которые могут посещать Соединенные Штаты без визы не повлияет на латвийских туристов. Об этом сообщает посольство США в Латвии, пишет Latvijas avīze.

Пресс-атташе посольства Чад Твити агентству ЛЕТА объяснил, что большей части участников безвизовой программы, в том числе и путешественников из Латвии, решение американского правительства не коснется.

15 декабря Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американское правительство усиливает требования безопасности для 38 стран, в числе которых есть и Латвия.

Этим государствам придется полностью ввести проверки по Контртеррористической базе данных США, оценить меры безопасности в аэропортах и провести кампании по информированию общественности. Такое решение связано с тем, что более 2% граждан этих стран превысили допустимый срок прибытия на территории Соединенных Штатов.

1,75% латвийских туристов также превысили допустимый срок.

Программа по отмене визового режима США разрешает гражданам 38 стран находиться на американской территории до 90 дней без визы.

Фото: flickr.com

Комментарии 7
Прагматик1 час назад
Коряво написанная статья из-за нежелания журналиста разобраться в предмете. Рассказываю тезисно: 1. Есть 38 стран, граждане которых могут получить РАЗРЕШЕНИЕ на въезд через электронную анкету (ESTA). С одной стороны это удобно, с другой - лишает тех прав, которыми наделены получатели простой ВИЗЫ. Например, держатели РАЗРЕШЕНИЯ не имеют права подать просьбы на рассмотрения дела в иммиграции или на апелляцию, в случае возникновения спорной иммиграционной ситуации, например, при превышении срока 90 дней. Сразу депортация без разговоров. 2. Новые правила США говорят вот о чем: А. Абсолютно ВСЕ 38 СТРАН, включая ЛВ, ОБЯЗАНЫ внедрить на СВОИХ границах систему контроля за всеми, кто входит в антитеррористический список США. Для непонятливых разъясняю - это пробный шар внедрения своих правил экстратерриториально. Когда пройдет техническая обкатка, понятно, что технически можно будет добавлять любые другие списки для контроля и задержания. А также можно будет распространить эту практику и не только на те страны, которые сейчас одобрены по программе электронных разрешений на въезд. Б. Те страны, где больше чем 2% получивших электронные разрешения США граждан которых превысили 90-дневный срок должны провести рекламные кампании, уведомляющие своих граждан, что так делать нехорошо, иначе они могут быть исключены из списка безвизмовых. Странами "ай-яй-яй" являются Венгрия, Португалия, Сан Марино (внезапно!) и Греция.
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Эугэнэ2 часа назад
да? давай досвидания кэп)
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Риторический вопрос1 час назад
Ну вот какой неуравновешенный человек мог отминусовать реальное разъяснение правил, полезное всем жителям Латвии, содержащееся в английских источниках?
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