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В среду, 27 декабря, синоптики прогнозируют солнечную погоду в Латвии. Ночью местами еще будет идти дождь, днем существенных осадков не ожидается. С утра возможно обледенение дорог.

Температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться от нуля в Латгале до +5 градусов на побережье в Курземе. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, в среду вечером он сменится на юго-восточный.

В Риге в последнюю среду 2017 года заметных осадков не ожидается и иногда будет выглядывать солнце. Температура воздуха в столице составит +2..+4 градуса, будет дуть умеренный южный ветер.

Фото: pixabay.com